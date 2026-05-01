Копию Знамени Победы установили на здании правительства Иркутской области.

В Иркутской области в пятый раз установили копию Знамени Победы на здании регионального правительства. Традиция зародилась в 2022 году и с тех пор соблюдается ежегодно. Знамя Победы — это штурмовой флаг 150 й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Он был водружён советскими воинами над Рейхстагом в Берлине в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года и является государственной реликвией России, официальным символом Победы в Великой Отечественной войне.

- Размещение копии знамени в преддверии 81 й годовщины Великой Победы — это знак памяти о героях, отдавших жизни за Родину. Важно передавать память о силе духа народа новым поколениям и укреплять чувство единства среди жителей, - сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

По закону в День Победы копии Знамени Победы разрешено вывешивать на зданиях наряду с Государственным флагом РФ.