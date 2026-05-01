В Иркутской области выявили продавцов мяса и молочки без документов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области завершился месячник контроля качества мясной и молочной продукции. Инспекторы обследовали стихийные рынки, ярмарки и магазины, где продают мясо. Всего проверили 22 торговых точки. Об этом КП-Иркутск рассказали в Россельхознадзоре Приангарья и Республики Бурятия.

- В Черемхове нашли продавцов, которые торговали молочной продукцией без ветеринарных документов. В Братске у нескольких предпринимателей не было документов на мясо и колбасу. В Иркутском районе продавали мясо без документов, хранили товар в неподходящих условиях, - пояснили в ведомстве.

Однако часть предпринимателей соблюдают все правила - хранят продукты правильно и имеют все нужные документы. Специалисты напомнили продавцам о правилах торговли мясом и молоком, выдали памятки о серьёзных болезнях животных, которые могут передаваться через продукты. Нарушителям вынесли предостережения.