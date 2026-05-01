Эксперт рассказала, к чему может привести хроническое напряжение в челюсти

Постоянное напряжение в челюстях может привести к тому, что зубы начнут трескаться. Врач-реаниматолог Мария Кривега отметила в беседе с NEWS.ru, что такое явление, известное как непроизвольное сжимание челюстей, даже во сне, нередко является следствием эмоциональных переживаний. Это не болезнь, а скорее сигнал о том, что есть более серьезная проблема.

- В первую очередь от этого страдают зубы: стирается эмаль, могут появляться трещины. Возникает боль в области челюсти, лица, щелчки или даже блокировка височно-нижнечелюстного сустава. Могут беспокоить головные боли по утрам, тяжесть в шее и плечах, - подчеркнула специалист.

Длительный стресс, тревога, гнев и напряжение, могут проявляться на физическом уровне. Челюсть – одно из наиболее чувствительных мест, где эти ощущения накапливаются. Нарушения сна, перегрузка нервной системы, а также употребление кофеина, никотина усугубляют проблему.