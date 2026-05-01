В Улан‑Удэ за апрель 2026 года родились 264 ребенка

В городском перинатальном центре Улан-Удэ подвели итоги рождаемости за апрель 2026 года. Так за весенний месяц на свет появились 264 малыша. Как сообщает газета «Номер один» Бурятии со ссылкой на медучреждение, мальчиков оказалось немного больше, чем девочек: 142 против 122.

- Врачи выделили два особых случая — по экстремальному весу новорождённых: самый крупный ребенок - мальчик весом 5 кг 200 г, а самая миниатюрная малышка — всего 490 г при рождении, - рассказали в пресс-службе центра.

Сотрудники роддома также поделились статистикой имён, выбранных родителями в апреле. Мальчиков чаще всего называли Дмитрий, Амир и Тамир, а девочек - София, Виктория и Вероника. Самые редкие имена месяца: Айлани, Туран, Альсафи, Святогор, Савелий, Злата, Тагар и Марьям.

