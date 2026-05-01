НовостиЗдоровье1 мая 2026 11:30

Специалист рассказала, каким способом не нужно выводить выцветший татуаж

Косметолог Алиева: При выведении выцветшего татуажа ремувером возможен ожог
Ангелина ОГЕР
Удаление татуажа с помощью ремувера может привести к ожогу. Как рассказала преподаватель кафедры дерматовенерологии и косметологии Севиндж Алиева в беседе с NEWS.ru, процедуру нельзя делать во время беременности и приёма антибиотиков. Брови синего или серого цвета могут говорить либо о выцветании пигмента, либо об осложнениях после татуажа из за его некорректного нанесения.

- Удалить неудачный перманентный макияж можно с использованием химического ремувера. Однако можно получить химический ожог или остаться с рубцами. А также есть метод с применением неодимового лазера. Этот способ считается более безопасным: лазер воздействует на частицы пигмента и разрушает их, не повреждая окружающие ткани, - уточнил эксперт.

Процедура запрещена при беременности и лактации, онкологических заболеваниях, если на бровях есть герпес или дерматит. Также удалять татуаж нельзя в течение четырёх недель после загара.