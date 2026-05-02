До +22 градусов ожидается в Иркутске 2 мая

До +20, +22 градусов ожидается в Иркутске 2 мая. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

До +20, +22 градусов ожидается в Иркутске 2 мая. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.

- По области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В северных районах местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура +20, +25 градусов, при облачной погоде +10,+15 градусов, - говорится в сообщении.

На Байкале переменная облачность, преимущественно без осадков. По северной части местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, северный 6−11 м/с. Местами порывы могут достигать 15−17 м/с. Температура +13,+18 градусов.