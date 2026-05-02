НовостиОбщество2 мая 2026 3:10

На реках Иркутской области открыт сезон навигации для маломерных судов

На Байкале и водохранилищах навигация начнется с 15 мая
Виктория КУДАЕВА
За порядком на воде будут следить сотрудники ГИМС МЧС.

С 1 мая в Иркутской области официально открыт сезон навигации для маломерных судов на реках, а с 15 мая он стартует на водохранилищах и озере Байкал. По данным ГИМС, всего в регионе зарегистрировано более 44 тысяч таких судов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Движение плавсредств во время ледохода строго запрещено. Забереги и шуга могут повредить корпус судна и двигатель, а это чревато происшествиями. Дождитесь полного очищения водных путей ото льда, - говорится в сообщении ведомства.

За порядком на воде будут следить сотрудники ГИМС МЧС – у них есть патрульные суда, машины, квадроциклы и снегоходы. В области работает 30 инспекционных подразделений, где трудятся 108 специалистов.