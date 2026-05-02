Умерла Мария Попова, почетный гражданин Эхирит-Булагатского района

Умерла Мария Попова, почетный гражданин Эхирит-Булагатского района. Ей было 98 лет. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

Умерла Мария Попова, почетный гражданин Эхирит-Булагатского района

- Уважаемые родственники и близкие Марии Ивановны, примите мои искренние соболезнования. Уход Марии Ивановны из жизни – это утрата для всех нас. Пусть земля ей будет пухом, небо – одеялом. Я буду помнить, - говорится в сообщении.

Жизнь Марии Поповой была непростой. В детские годы она попала в концлагерь «Освенцим». А после войны, будучи совсем юной, трудилась вальщиком леса. Несмотря на трудности, Мария Ивановна сохраняла жизнелюбие и доброту к людям.