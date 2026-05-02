В Иркутске 20-летнюю девушку будут судить за дачу взятки судебному приставу

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней девушки. Ее обвиняют в попытке дать взятку сотруднику Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном СУ СКР.

- По версии следствия, девушка ехала на машине, когда ее остановил пристав. Он хотел изъять и наложить арест на имущество в рамках исполнительного производства в отношении бывшего владельца транспортного средства. Чтобы избежать этого, девушка обратилась к своему знакомому, который предложил передать через него 20 тысяч рублей для их последующей передачи сотрудникам ведомства, - говорится в сообщении.

Девушка перевела указанную сумму. Мужчина по телефону уладил вопрос с судебными приставами, а полученные деньги присвоил себе. Попытка обойти закон обернулась уголовным делом. Полицейские пресекли схему. Теперь и девушка, и ее знакомый предстанут перед судом: ее будут судить за дачу взятки, а его - сразу за несколько эпизодов мошенничества.