НовостиОбщество2 мая 2026 12:20

Нижний слой асфальта укладывают на улице Ширямова в Иркутске

После укладки асфальта перенесут опоры освещения и расширят дорогу
Виктория КУДАЕВА
На участке проводятся работы по расширению проезжей части. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

На улице Ширямова приступили к укладке нижнего (выравнивающего) слоя асфальта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

- Затем подрядчику предстоит вынести порядка 20 опор освещения за границы пешеходной зоны. После этого начнутся работы по обустройству тротуаров с обеих сторон дороги, - говорится в сообщении.

На участке проводятся работы по расширению проезжей части. Уже демонтирована разделительная полоса, начато асфальтирование. В дальнейшем здесь установят барьерные ограждения. По завершении ремонта движение будет организовано по трем полосам в каждом направлении, что позволит увеличить пропускную способность улицы. Также планируется монтаж оцинкованных опор для контактной сети троллейбуса над проезжей частью.