«Проверить заработную карту»: мужчина потерял 1,1 млн после звонка «из банка»

40-летний житель Саратова стал жертвой телефонных мошенников и потерял более 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона.

- Все началось со звонка якобы от сотрудника банка, который сообщил о необходимости проверки зарплатной карты и попросил назвать код из СМС. Этот код оказался ключом к мобильному приложению банка, после чего с его счета были списаны средства, - говорится в сообщении.

После того как мужчина выполнил все указания и завершил разговор, он обнаружил, что с его счета было совершено восемь переводов на общую сумму 1 139 000 рублей. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».