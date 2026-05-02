Жителя Забайкалья приговорили к 2,5 годам колонии за избиение женщины

В Чернышевском районе Забайкальского края суд отправил за решетку местного жителя, который в ходе пьяной ссоры с сожительницей нанес ей тяжелые травмы. Инцидент произошел в феврале 2026 года в поселке Багульный. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Забайкалья.

- Первой силу применила женщина – она ударила мужчину кочергой по голове. Однако тот, выхватив орудие, нанес женщине не менее трех ударов по спине и животу. В результате у пострадавшей диагностировали закрытую травму живота и опасное для жизни повреждение селезенки, - говорится в сообщении.

Несмотря на примирение сторон и просьбу потерпевшей не лишать мужчину свободы, суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый признал вину. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.