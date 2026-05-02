В Иркутске хирурги провели уникальную роботическую операцию мальчику с гидронефрозом

В Иркутске хирурги впервые выполнили роботическую операцию по новой методике для 12-летнего мальчика с гидронефрозом. Как сообщил в своих соцсетях главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов, несколько месяцев назад у ребенка выявили добавочный нижнеполярный сосуд, который сдавливал мочеточник и вызывал обструкцию пиелоуретрального сегмента. Такая анатомическая особенность встречается примерно у четверти пациентов с гидронефрозом.

- Как правило, в таких случаях делают пиелопластику: отсекают мочеточник и переносят его кпереди от сосудов. Но мы пошли другим путем. Сначала провели специальную нагрузочную пробу с диуретиком – методику, которую предложил мой друг, хирург из Италии Чиро Эспозито. Убедились, что внутреннего стеноза мочеточника нет. И тогда перенесли сосуды на переднюю стенку лоханки и окутали их растянутой тканью самой лоханки с помощью роботических инструментов, - говорится в сообщении.

Операция называется лазопиксия. Ее главное преимущество заключается в том, что хирурги мы не вскрывают полость лоханки, тем самым исключают риски, связанные с несостоятельностью анастомоза. По словам Юрия Козлова, уже во время операции было заметно уменьшение размеров лоханки. Мальчику больше не потребуются дополнительные вмешательства.