В Иркутске выставили на продажу «Жигули» 1975 года за 2,5 миллиона рублей.

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось предложение, которое привлечёт внимание ценителей ретро-автомобилей. Житель Иркутска продаёт ВАЗ-2103 «Жигули» 1975 года выпуска. Стоимость лота — 2,5 миллиона рублей.

Продавец утверждает, что автомобиль находится в идеальном состоянии и является не обычной советской классикой, а редкой экспортной версией, которая выпускалась для Италии.

«Один владелец за всю историю эксплуатации до меня. Всегда была в Краснодарском крае — отсюда идеальное состояние металла — никакой гнили и ржавчины», — говорится в объявлении.

Особую ценность, по словам продавца, придают детали европейского производства: на машине установлены чехословацкие передние фары, венгерские дворники и польские стоп-сигналы.

Автомобиль прошёл серьёзную техническую и стилистическую доработку. Двигатель полностью перебран, подвеска занижена, установлен новый редуктор. Среди визуальных особенностей — открывающаяся крыша, хромированные бамперы, молдинги и решётка радиатора.

Особое внимание владелец уделил аудиосистеме: она полностью скрыта от глаз, что, по его задумке, не рушит аутентичный антураж салона.

«Вложил в авто много времени, денег и души», — подчёркивает продавец.

Машина реализуется вместе со всеми ретроартефактами и инсталляциями, которые создают законченный образ. Пока что, судя по данным площадки, желающих выложить почти 2,5 миллиона за раритетный ВАЗ не нашлось.