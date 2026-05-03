Автопробег в честь 81-й годовщины Победы состоялся в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области стартовал автопробег «Эхо войны в памяти народной», посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна из более чем 35 автомобилей выехала сегодня от центральной площади Иркутска. Финальной точкой маршрута стал город Свирск.

По пути следования к автопробегу присоединились ещё более 100 машин. Общее число участников акции превысило 800 человек. В Свирске колонна остановилась у парка «Ривьера», где для гостей и ветеранов организовали праздничную программу, митинг и флешмоб.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поприветствовал участников пробега, подчеркнув важность сохранения исторической памяти.

«Сегодня мы с глубоким уважением и благодарностью склоняем головы перед ратным подвигом наших предков. Их мужество и самоотверженность стали фундаментом нашего будущего. Для подрастающего поколения память о великих свершениях прошлого — это не просто страницы в учебнике. Это живая нить, связывающая нас общей историей. Важно хранить и передавать эту эстафету мужества, чтобы поклониться силе духа защитников Родины», — приводит слова главы региона пресс-служба правительства.

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания, после чего участники акции возложили цветы к Вечному огню.

Организатором автопробега традиционно выступил Иркутский областной совет женщин — региональное отделение Союза женщин России. Председатель организации Галина Терентьева отметила, что в этом году акция имеет двойное значение: она приурочена также к 85-летию со дня создания Антифашистского комитета советских женщин.

Участники автопробега «Эхо войны в памяти народной» также вручили ветеранам подарки и поздравили их с наступающим праздником.