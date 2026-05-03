Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С 13 по 17 мая столица Прибайкалья станет центром притяжения для сильнейших ориентировщиков страны. В Иркутске пройдут чемпионат России, всероссийские соревнования «Сила Сибири», состязания Студенческой лиги спортивного ориентирования, а также открытые городские старты — все в спринтерских дисциплинах. Как сообщил министр спорта Иркутской области Виктор Учеватов, участие в масштабных соревнованиях примут представители 40 регионов России.

«Ориентировщики из 40 регионов нашей страны будут определять сильнейших в середине мая в столице Прибайкалья. Планируется, что в чемпионате России будут участвовать около 200 спортсменов и около 300 — во всероссийских и открытых городских соревнованиях», — рассказал министр.

Соревнования посвящены Году единства народов России. За медали чемпионата страны поборются мужчины и женщины 2007 года рождения и старше. На всероссийских стартах «Сила Сибири» выступят юноши и девушки 2008–2009, 2010–2011 и 2012–2013 годов рождения. Студенческая лига соберёт юниоров и юниорок 2001–2008 годов рождения. Самые юные участники, а также любители и ветераны до 70 лет выйдут на дистанции открытых городских соревнований.

Программа соревнований:

13 мая (ул. Улан-Баторская, 10): в 10:00 — «кросс-спринт» (чемпионат России), в 13:00 — «кросс-спринт» (всероссийские и открытые соревнования).

14 мая (мкр. Юбилейный, 49/1, ФОК «Юбилейный»): в 10:00 — «кросс-спринт — общий старт» (чемпионат России), в 13:00 — эта же дисциплина у остальных участников. Торжественное открытие — в 12:00.

16 мая (стадион ИРНИТУ): в 10:00 — «кросс-эстафета — 2 человека» (чемпионат России), в 13:00 — «кросс-многодневный» (всероссийские и открытые соревнования).

17мая (стадион ИРНИТУ): в 10:00 — «кросс-эстафета — 4 человека» (чемпионат России), в 13:00 — «кросс-многодневный» (заключительный день для всероссийских и открытых стартов).

Организаторы приглашают иркутян и гостей города поддержать спортсменов. Вход на все площадки свободный.