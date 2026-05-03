В Иркутске продают отреставрированный особняк, где родился авиаконструктор Камов.

На улице Декабрьских Событий выставлен на продажу полностью отреставрированный памятник архитектуры 1917 года постройки. Как утверждает продавец, именно в этом доме родился и провёл детские годы легендарный советский авиаконструктор, создатель вертолётов «Ка» Николай Камов. Стоимость объекта — 120 миллионов рублей.

Общая площадь двухэтажного особняка с мансардой и подвалом составляет 382,3 квадратных метра. Дом расположен на благоустроенном огороженном участке площадью 531 квадратный метр. Здание прошло полную реставрацию, внутри выполнен премиальный современный ремонт.

Планировка сочетает историческую атмосферу с высоким уровнем комфорта. В особняке обустроены просторная гостиная с камином и большими окнами, мансарда со скатными потолками, классическая парадная лестница с белыми балясинами. Также имеются современные санузлы и отдельная прачечная с техникой. В подвальном этаже, по задумке владельцев, можно разместить зону отдыха, бильярдную или домашний кинотеатр.