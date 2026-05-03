Благодаря СК России житель Иркутской области из числа детей-сирот добился жилья. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Благодаря вмешательству следственного комитета восстановлены жилищные права Кирилла Дементьева, который долгие годы не мог получить положенную квартиру как ребёнок-сирота.

О непростой ситуации мужчины стало известно после его обращения к Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Кирилл Дементьев на протяжении девяти лет стоял в очереди на получение жилого помещения среди граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако чиновники не спешили решать его проблему.

После того как информация поступила в региональное управление СК России, мужчину пригласили на личный приём. По его итогам следователи возбудили уголовное дело по факту необеспечения Дементьева жильём.

Принятые меры дали результат: заявителю была предоставлена социальная выплата, на которую он смог приобрести двухкомнатную квартиру. Жильё находится в микрорайоне Берёзовый посёлка Марково Иркутского района.

Кирилл Дементьев поблагодарил сотрудников Следственного комитета России за проявленное неравнодушие и оперативность в решении его жилищной проблемы.

Этот случай — очередной пример того, как вмешательство федеральных правоохранительных органов помогает сдвинуть с мёртвой точки вопросы, которые годами не решаются на местном уровне.