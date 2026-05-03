Ледяной затор на Лене затопил участок трассы Иркутск – Жигалово. Фото: Дорожная служба Иркутской области.

Из-за ледового затора на реке Лена в Жигаловском районе оказался затоплен участок дороги между сёлами Петрово и Заплескина. Уровень воды на подтопленном отрезке достиг одного метра. В связи с происшествием на трассе Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово введено ограничение движения на участке с 330-го по 340-й километр, сообщают власти Приангарья.

Для ликвидации затора администрация округа совместно со специалистами пожарно-спасательной службы Иркутской области проводит взрывные работы. К ликвидации последствий привлечена специальная техника.

Как подчеркнули в оперативных службах, угрозы перехода воды на населённые пункты нет. Тем не менее жителей настоятельно просят воздержаться от поездок по данному маршруту до полной стабилизации ситуации и завершения всех работ.

Днём ранее, 2 мая, в превентивных целях из села Преображенка на вертолёте Ми-8 МЧС России были эвакуированы 17 человек, в том числе восемь детей. Девять человек доставили в город Киренск, шестерых — в село Ербогачен, а двоих детей — в село Калинина. Все эвакуированные размещены у родственников.

Спасатели также обращают внимание жителей региона на ухудшение погодных условий. 3 мая местами по области ожидаются порывы юго-западного и северо-западного ветра скоростью 15–20 метров в секунду. Днём в западных, северо-западных и центральных районах порывы могут достигать 18–23 метров в секунду, возможны пыльные бури.