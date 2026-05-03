Иркутские школьники споют «Смуглянку» во время акции «Песня тоже воевала». Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Иркутская область в третий раз присоединится к масштабной патриотической акции «Песня тоже воевала», сообщают власти региона. Мероприятие проходит в рамках одноимённого образовательного проекта, который был запущен в Новосибирской области среди регионов, входящих в Сибирское соглашение.

Торжественное событие состоится 7 мая в 15:00 по иркутскому времени на площадке центра. Участниками станут более 100 школьников из Иркутска и Иркутского муниципального округа. Они соберутся вместе, чтобы исполнить легендарную песню «Смуглянка».

К вокалистам из детских хоров «Гармония» и «Карамель» областной детской школы искусств присоединятся кадеты из творческого коллектива «Современник» Хомутовской средней школы №1.

Итоговый фильм, смонтированный из выступлений всех участников акции из разных уголков Сибири, станет символическим музыкальным мостом, соединяющим поколения и регионы. Видеозапись исполнения иркутских школьников войдёт в эту общую ленту.