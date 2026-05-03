На Байкальском тракте в ДТП погибли двое молодых людей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

На 14-м километре Байкальского тракта произошла авария, унёсшая жизни двоих человек. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 двигался со стороны Иркутска в направлении Листвянки. Мужчина не справился с управлением, после чего машина съехала с проезжей части. В результате происшествия погибли 22-летний водитель легковушки и девушка-пассажир. Ещё двое пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, доставлены в медицинское учреждение. Их состояние уточняется.

В настоящий момент на месте трагедии работают госавтоинспекторы, которые выясняют все обстоятельства случившегося.