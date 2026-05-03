На улице Ширямова в Иркутске укладывают нижний слой асфальта. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Подрядная организация — МУП «Иркутскавтодор» — укладывает нижний, выравнивающий слой асфальта на улице Ширямова в Иркутске. После этого необходимо будет вынести порядка 20 опор освещения за границы пешеходной зоны. И только затем подрядчик приступит к обустройству тротуаров с обеих сторон дороги.

На объекте проводятся масштабные работы по расширению проезжей части. Разделительная полоса уже убрана, начато асфальтирование. В дальнейшем здесь установят барьерные ограждения. После окончания ремонта движение будет организовано по трём полосам в каждом направлении, что значительно увеличит пропускную способность этого участка.

Кроме того, планируется монтаж специальных оцинкованных опор, что позволит разместить контактную сеть троллейбуса непосредственно над проезжей частью.

Ремонт улицы Ширямова разделён на два этапа. В прошлом году подрядчик выполнил большой объём работ на полосах в сторону аэропорта: заменил ливневую канализацию, расширил подходы к терминалу, обновил тротуары и проезжую часть.