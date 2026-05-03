+14 градусов и небольшой дождь ожидается в Иркутске 4 мая Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

4 мая 2026 года в Иркутске температура воздуха составит +12…+14 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в местном Гидрометцентре, будет облачно, днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7−12 м/с.

- По области местами также ожидаются небольшие дожди. Усилятся они в западных районах Приангарья. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15−18 м/с, - прокомментировали синоптики.

Столбик термометра днем установится на отметках +9…+14, при облачной погоде резко похолодает до +1…+6 градусов. На Байкале 4 мая погода будет не самой спокойной. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7...+12 градусов. Кое-где пройдут дожди, ветер может достигнуть порывов до 16-21 м/с.