Сборники стихов иркутских поэтов передали бойцам СВО ко Дню Победы

К празднованию Дня Победы участники специальной военной операции получат сборники стихотворений «Свет Родины». Издание подготовлено иркутскими поэтами: в книгу вошли более 80 стихотворений 29 авторов разных поколений.

- Было принято решение издать сборник стихов о малой родине, природе Байкала, чтобы поддержать ребят, согреть их теплом родного дома в минуты отдыха. Небольшая часть книг уже передана в танковый полк и лазарет Донецкой Народной Республики, и мы получили положительные отзывы и слова благодарности, - пояснила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Сборник издан тиражом 5000 экземпляров в «карманном» формате. Текст напечатан крупным шрифтом. Среди авторов произведений: Иосиф Уткин, Анатолий Горбунов, Михаил Трофимов, Василий Забелло, Владимир Скиф, Татьяна Миронова, Татьяна Суровцева и другие поэты.

В рамках СВО на освобождённые территории передали уже тысячи изданий. В их числе – сборники публицистики, мемуары иркутских авторов, а также журнал «Сибирь».