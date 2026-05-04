Памятник женам декабристов хотят установить в Иркутске. Фото: Российская академия художеств

В Иркутске планируется установка скульптурной композиции «Жены декабристов. Врата судьбы». Ее создал народный художник СССР и РФ Зураб Церетели в 2008 году. В композицию входит 11 женских фигур, одетых в бальные и летние наряды, высота каждой из которых составляет около трех метров. Фигуры стоят перед бронзовыми воротами высотой 4,7 метра, на которых выгравированы имена известных декабристов.

- Зураб Церетели тщательно изучал архивные материалы и судьбы жен декабристов, а также историю дамского костюма того времени. Так, он максимально точно воссоздал образы Марии Волконской, Екатерины Трубецкой, Натальи Фонвизиной, Елизаветы Нарышкиной и других, - отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Пока композиция находится в Москве. Сейчас ведутся работы по организации её перевозки и установки в Иркутске. Рассматриваются различные варианты размещения памятника, включая историческую часть города.