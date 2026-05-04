Специалист рассказала о главном симптоме малярии

Жар после отпуска в тропиках может быть симптомом малярии

Высокая температура после возвращения из тропических стран может быть признаков малярии. Об этом заявила руководитель медицинского департамента сети лабораторий Ольга Малиновская в беседе с NEWS.ru. Путешествуя в регионы с риском малярии, нужно носить закрытую одежду и пользоваться репеллентами. Для точной диагностики малярии применяются лабораторные тесты, в частности, «толстая капля» и тонкий мазок.

- При возникновении лихорадки во время путешествия не стоит сразу пить жаропонижающие препараты, лучше сразу же обратиться к врачу по страховке. А если температура поднялась уже после возвращения домой, самолечение также недопустимо, - уточнила специалист.

Существует и возможность проведения химиопрофилактики. Процедура требует наблюдения врача и назначается за несколько недель до поездки, а также продолжается после ее завершения. При этом ни один из методов не является точной защитой.