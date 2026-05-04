В Иркутске и районе за неделю произошло 17 ДТП с пострадавшими и погибшими

За прошедшую неделю на дорогах Иркутска и района произошло 17 ДТП. В результате аварий пострадали 20 человек, в том числе 16 взрослых и 4 ребёнка, еще три человека погибли. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской госавтоинспекции.

- Встречались разные виды происшествий: наезды на пешеходов, столкновения автомобилей, съезды с дороги и другие случаи, в том числе наезд на человека, который управлял самокатом, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Всего за неделю в областном центре зафиксировали 243 автоаварии, в которых повреждено 450 транспортных средств. Автоинспекторы напоминают водителям придерживаться установленного скоростного режима и держать безопасную дистанцию. Пешеходам советуют быт внимательными при переходе дороги: смотреть по сторонам и переходить проезжую часть только в разрешённых местах.