В Иркутской области сотрудница вуза организовала незаконную миграцию Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области правоохранители перекрыли канал незаконной миграции. Схему организовала сотрудница одного из институтов. 48 летняя сотрудница вуза, в чьи обязанности входила организация учёбы иностранных студентов, злоупотребляла служебным положением.

- Она формально оформляла сдачу зачётов и экзаменов для мигрантов, которые фактически не учились, не допускала их отчисления, помогала с проживанием в общежитиях и сохраняла их студенческий статус в миграционном учёте, - уточнили в пресс-службе МВД региона.

Приезжие могли находиться на территории России легально, но вместо учёбы работали Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Так, приезжие могли находиться на территории России легально, но вместо учёбы работали без необходимых разрешений. В общежитиях учебного заведения прошел рейд, в результате которого в полицию доставлено около 300 иностранцев. Часть из них привлечена к ответственности за нарушения миграционного закона.

Сотрудница вуза злоупотребляла служебным положением Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

У подозреваемой изъяты четыре автомобиля, на которых студенты занимались пассажирскими перевозками. Следователи завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции с использованием служебного положения».