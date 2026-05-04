Отопительный сезон в Иркутске хотят завершить 12 мая Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Отопительный сезон в Иркутске хотят завершить 12 мая. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации. Для этого специалисты будут учитывать среднесуточную температуру воздуха.

– Если в течение пяти суток подряд будет выше +8 градусов, то начнем прекращать подачу тепла в дома. Из-за погоды срок окончания отопительного сезона может быть изменен, – уточнил председатель комитета городского обустройства администрации Сергей Гаврин.

Теплосети и пункты также переходят на летний режим силами профильных организаций. Отопление отключат поэтапно: сначала многоквартирные дома, затем детские сады, школы и медицинские учреждения.

Если жильцы желают отключить отопление раньше обычного срока, сначала нужно договориться об этом на Совете дома или на собрании всех собственников. Затем с подписанным протоколом и просьбой нужно обратиться в управляющую компанию.