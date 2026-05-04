Водители и продавцы стали самыми востребованными в Иркутской области этой весной Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Весной 2026 года в Иркутской области больше всего работодатели искали водителей: для них было открыто 1,1 тысячи предложений о работе. Чуть меньше вакансий пришлось на продавцов консультантов и кассиров, а также менеджеров по продажам и работе с клиентами. Об этом КП-Иркутски сообщили аналитики hh.ru.

- В топ 15 самых востребованных специальностей также вошли: разнорабочие, машинисты, повара, электромонтажники, сварщики, врачи, бухгалтеры и слесари, монтажники, уборщики и кладовщики и автослесари, - уточнили в пресс-службе платформы по поиску работы.

Но не во всех сферах хватает кадров. Особенно остро дефицит ощущается среди врачей и поваров. Некоторые профессии предлагают зарплаты заметно выше среднего уровня по региону - 80 751 рубль. Самые высокие медианные зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков - 247 800 рублей, машинистов — 200 800 рублей и монтажников — 169 100 рублей. Также доход больше 100 тысяч обещают водителям, разнорабочим, автослесарям и врачам.