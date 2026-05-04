Запрет на посещение горы Мунку-Сардык в Бурятии продлили до 11 мая. Фото: администрация Окинского района Бурятии

Запрет на посещение горы Мунку-Сардык в Бурятии продлили до 11 мая 2026 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе МЧС республики. Ограничение связано с лавинной опасностью.

- Воздержитесь от выходов в горы. Соблюдайте правила безопасности при нахождении и работе в лавиноопасных зонах, при движении по автодорогам вдоль горных массивов, - предупреждают спасатели.

Напомним, 21 апреля при спуске с горы Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска. Группа из 15 человек приехала из Красноярска для восхождения на высочайшую точку Саян. Вернуться обратно они планировали к полудню 22 апреля, однако в ночь на 21 апреля несколько человек насмерть замерзли. Организаторов тура задержали, в отношении них завели уголовное дело. А спустя несколько дней группу из альпинистов и гидов из Иркутской области накрыло снежной лавиной. Под ней оказались четыре человека, трое мужчин и одной женщина - погибли, их тела найдены и эвакуированы. Еще трое мужчин смогли выбраться и по рации сообщили о ЧП. Их эвакуировали и доставили в больницу.