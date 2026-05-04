30 лесных пожаров произошло в Иркутской области за три выходных дня

За три выходных дня в лесах Иркутской области произошло 30 пожаров. Огонь затронул площадь в 449,15 гектара. На утро 4 мая продолжают гореть еще два пожара на общей площади 5,5 гектара. В Зиминском районе огонь перешел в лес с земель иных категорий, а в Куйтунском районе причиной стало неосторожное обращение с огнем жителями. Об этом КП-Иркутск стало известно от правительства региона.

- Весной, когда вокруг много сухой травы, достаточно небольшого ветра, чтобы пожар разгорелся на большой площади, и справиться с ним самостоятельно не получится, – сказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

В Заларинском и Тулунском районах локализовали два пожара. В Ангарском округе и Нижнеудинском районе пожары потушили. Их общая площадь составила 39 гектаров. Пламя появилось из за неосторожных действий людей и перехода огня в лес с других земель.