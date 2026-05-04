НовостиПроисшествия4 мая 2026 5:05

Магазин в Братске оштрафовали за продажу алкоголя без документов

28 бутылок спиртосодержащей продукции будет уничтожено
Ангелина ОГЕР
Магазин в Братске оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя без документов

В Братске магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя без документов. Полицейские выявили, что в обороте находилась спиртосодержащая жидкость без данных о крепости, дате розлива и изготовителе. Всего было изъято 28 таких бутылок. Исследования подтвердили, что это была жидкость на основе этилового спирта.

- У компании не оказалось документов, подтверждающих легальность оборота товара: товарно транспортных накладных и сведений об уплате акцизов, - сообщили КП-Иркутск с пресс-службе арбитражного суда Приангарья.

Несмотря на то что компания относится к субъектам малого предпринимательства и ранее к ответственности не привлекалась, суд не стал заменять штраф на предупреждение. Изъятый алкоголь будет уничтожен. А штраф необходимо оплатить в течение 60 дней.