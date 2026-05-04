В Иркутске прошел региональный форум «Есть Результат»

Региональный отчетный форум «Есть Результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия», состоялся в Иркутске. Его участниками стали представители власти, общественники, эксперты и активные жители Приангарья - всего более 400 человек. На открытии пленарной части губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул:

- Мы исходили и исходим из принципа: если взялись, если вложили бюджетные деньги – нужно доделать. Каждый бюджетный рубль должен служить людям.

По данным главы региона, за минувшие 5 лет в Приангарье построено 22 школы и 16 детских садов, капитально отремонтированы 154 школы, возведено 200 ФАПов и врачебных амбулаторий, появилось 7 новых поликлиник, 18 физкультурно-оздоровительных комплексов и 120 спортивных площадок. Продолжительность жизни впервые в истории региона достигла 70 лет.

На четырех экспертных площадках форума обсуждались различные направления развития области. Так, первая была посвящена поддержке бойцов СВО и членов их семей, вторая - развитию сельского хозяйства, на третьей поднимались социальные и демографические вопросы, а на четвертой - развития промышленности и инфраструктуры.

О работе каждой из площадок рассказали участники:

- Нам необходимо установить четкий порядок и ввести комплексное регулирование единой непрерывной реабилитации участников СВО – такой, которая включает в себя и медицинскую помощь, и психологическую, и социальную, и профессиональную. Чтобы между этапами не возникало разрывов, – отметил заместитель губернатора Иркутской области, Герой Российской Федерации, ветеран специальной военной операции Александр Шуваев.

- Уверен, что будущее – за индивидуальным и малоэтажным жилищным строительством. У нас в Сибири города должны расти не вверх, а вширь. Поэтому развитие ИЖС и совершенствование госпрограмм поддержки сельских территорий - это не только вопрос развития сел, но и поддержки демографии. Необходимо, чтобы у людей на селе были комфортные условия для жизни, для рождения и воспитания детей. А это прежде всего – свой дом. Возможность жить в благоустроенном и просторном доме в населенном пункте, если там есть социальная инфраструктура – мощное конкурентное преимущество наших сел, особенно для молодых семей, – считает депутат Государственной Думы РФ Александр Якубовский.

- Всё начинается именно с семьи. Отношение к природе, уважение к труду, любовь к Родине – это не школьные предметы. Это то, что ребёнок впитывает дома. Главный результат – это наши дети. Если они растут здоровыми, если любят свой край, знают его историю, если готовы его защищать и делать лучше – значит, всё было не зря, – подчеркнул председатель НКО «Экология Байкала» Вадим Логунов.

- Иркутская область – один из крупнейших и стратегически важных регионов Сибири. Наличие промышленной и природно-сырьевой базы требует серьезной транспортной инфраструктуры, и ее развитие имеет ключевое значение для экономики, социальной сферы и качества жизни населения. Транспортная доступность для населения на фоне постоянного роста количества автомобилей для крупных агломераций становится важной задачей, с которой необходимо плотно работать и правильно расставлять приоритеты, – добавил депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен.

Итогом форума стало подписание общей резолюции, куда вошли все предложения, выработанные на экспертных площадках. Они станут практическим ориентиром для дальнейшей реализации Народной программы в Иркутской области.