В Иркутской области число погибших в ДТП снизилось на 15,5 процента

Состоялось заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения под руководством первого заместителя губернатора Романа Колесова.

В первом квартале 2026 года на дорогах Приангарья погибли 60 человек, это на 15,5 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Данные озвучили на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения под руководством первого заместителя губернатора Романа Колесова.

- Безопасность дорожного движения - приоритет нашей работы. Задачу по снижению количества происшествий нам поставил президент России Владимир Путин. В регионе проходит детальный разбор дорожно-транспортных происшествий, на его основе составляется план дорожных мероприятий, задача которого - снижение числа аварий, - сказал Роман Колесов.

По итогам 2025 года число мест концентрации ДТП сократилось в два раза, а количество потенциально аварийно-опасных участков уменьшилось почти на 35 процентов. В этом году работа продолжится. 8 муниципалитетов получат субсидию в размере 44,5 миллиона рублей на модернизацию 20 пешеходных переходов. На них установят освещение, светофоры с кнопкой вызова и обустроят тротуары. Также переходы приведут в порядок в ходе ремонта и содержания дорог регионального и местного значения. Только в прошлом году в порядок привели 204 пешеходных перехода, из них 59 рядом со школами.