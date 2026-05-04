Ветеран СВО с орденом Мужества стал помощником мэра Усть-Илимска

Кавалер ордена Мужества, участник региональной программы «Герои Приангарья» Алексей Субботин назначен помощником мэра Усть-Илимска. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, он будет работать с семьями участников спецоперации, собирать и отправлять гуманитарную помощь, а также помогать ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни. В его задачи войдет и направление бойцов на медицинскую реабилитацию, и вовлечение их в спорт и общественные мероприятия.

Алексей Субботин родился и вырос в Усть-Илимске, служил в ракетных войсках и десантно-штурмовой дивизии. После армии работал учителем физкультуры и основ безопасности и защиты Родины. С началом специальной военной операции вызвался добровольцем. «За ленточкой» провел год, командовал взводом, получил орден Мужества за выполнение задач на Авдеевском направлении. После тяжелого ранения вернулся домой, и горожане избрали его депутатом Усть-Илимского муниципального округа.

- Планировал сосредоточиться на развитии родного города и адаптивного спорта, чтобы люди с инвалидностью могли заниматься физическими упражнениями и соревноваться на равных условиях с другими спортсменами. По сути, это одна из многих задач, над которыми мне сегодня предстоит работать как помощнику мэра Усть-Илимска, - отметил Алексей Субботин.

Программа «Герои Приангарья» создана по аналогии с федеральной «Время героев». Ее утвердил губернатор Игорь Кобзев, чтобы ветераны СВО осваивали государственное и муниципальное управление и продолжали трудиться на благо региона.