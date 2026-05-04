Избил удлинителем и запер в подполье: хозяин дома едва не расправился с гостьей из-за подозрений в краже

Суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который жестоко избил гостью из-за подозрений в краже.

Ангарский городской суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который жестоко избил гостью из-за подозрений в краже. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на прокуратуру и СУ СКР региона, случилось все в октябре 2024 года на улице Советской в поселке Мегет.

Компания из трех человек собралась в частном доме, выпивали. В какой-то момент хозяин жилья не нашел свои деньги и сразу обвинил в пропаже знакомую. Разъяренный мужчина запер входную дверь, чтобы пленница не сбежала, а затем бросил ее на диван и начал избивать кулаками, удлинителем и тростью. Он бил до тех пор, пока потерпевшая не потеряла сознание. При этом постоянно угрожал убить ее.

- Когда женщина была уже сильно избита, мучитель заставил ее спуститься в подполье, захлопнул крышку и как ни в чем не бывало продолжил пить. Спасло ее только то, что истязатель уснул. Она сумела выбраться из погреба и выбежать из дома, - рассказывают в агентстве.

После задержания мужчина признал вину, но давать показания в суде отказался. От следствия он пытался скрыться, его объявили в розыск. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, частично присоединив неотбытый срок за прошлую судимость за кражу.

