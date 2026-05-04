Эксперт объяснила, как не потерять деньги за тур при внезапной болезни перед вылетом

Турэксперт Люсинэ Кодякова рассказала NEWS.ru, что делать, если за пару дней до долгожданного отпуска подскочила температура или обострилась хроническая болячка. Отменять поездку и терять деньги не обязательно, главное - заранее оформить страховку от невыезда.

Такой полис покупают отдельно от основной медицинской страховки. Он покрывает болезнь самого туриста или члена семьи, несчастный случай и даже смерть близкого родственника. Страховая компания вернет от 50 до 90 процентов стоимости тура. Эксперт советует оформлять полис за месяц до вылета, тогда он точно вступит в силу вовремя.

- Температура у ребенка или обострение хронического заболевания за два-три дня до отпуска - кошмар любого туриста. Но деньги можно вернуть, а поездку - перенести, - поделилась Кодякова.

Если путешественник решит не отменять, а просто перенести тур на другие даты, штрафы будут гораздо мягче. Для этого нужно подать заявление туроператору и приложить справку от врача с печатью и подписью.

Если же беда застала уже на курорте, нужно вызывать доктора в отель, сохранять все чеки и справки, а затем связываться со страховой. При тяжелом состоянии стоит сразу просить медицинскую эвакуацию. Кодякова также напомнила, что перед выездом стоит внимательно прочитать полис, сохранить телефоны ассистанской компании и обязательно взять с собой аптечку.