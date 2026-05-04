НовостиОбщество4 мая 2026 14:51

Эксперт рассказала, сколько яиц можно есть в неделю без вреда для здоровья

Татьяна ИВАНОВА
Оптимальная норма для взрослого - от четырех до восьми яиц в неделю.

Врач-биохимик и нутрициолог Елена Дзюбак рассказала сетевому изданию «Столица 58», сколько можно съедать яиц без вреда для здоровья и как не отравиться испорченным продуктом. Современные исследования опровергли миф о том, что яйца повышают плохой холестерин. Оптимальная норма для взрослого - от четырех до восьми штук в неделю. Любителям перепелиных яиц стоит помнить пропорцию: пять к одному по сравнению с куриными.

- Главная опасность таится в неправильном хранении. В холодильнике вареные яйца с целой скорлупой лежат до семи суток, а при комнатной температуре становятся опасными уже через два часа. После этого бактерии начинают размножаться с огромной скоростью, удваиваясь каждые двадцать минут. Это грозит серьезным отравлением, - сообщает издание.

Дзюбак советует проверять продукт еще до готовки. Сероводородный запах при очистке говорит о разложении белка, а скользкая или мыльная поверхность указывает на активный рост бактерий. При любом из этих признаков есть такие яйца нельзя, это прямая угроза здоровью.