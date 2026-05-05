Эксперт предупредила о болезнях, которые вызывает работа из дома

Врач Елисавецкая: Удаленная работа повышает риск тромбозов и диабета.

Врач Людмила Елисавецкая в разговоре с NEWS.ru предупредила, что работа из дома таит в себе скрытые угрозы. Отсутствие дороги до офиса оборачивается гиподинамией, медики уже придумали для этого термин «синдром домашнего офиса». Страдает при этом не только спина.

- Удаленная работа стала привычной реальностью для миллионов россиян, но удобство и отсутствие дороги в офис имеют обратную сторону. Боль в шее и спине - самая частая жалоба удаленщиков. Малоподвижный образ жизни повышает риск тромбозов, варикозного расширения вен и застойных явлений в малом тазу. Кроме того, низкая физическая активность - прямой путь к набору веса, - рассказала специалист.

Исследования подтверждают, что сидячая работа на 30-40 процентов увеличивает риск ожирения и диабета второго типа. Вдобавок стираются границы между домом и работой, нарастает социальная изоляция и нехватка живого общения. Все это поднимает уровень кортизола и расшатывает нервную систему. Врач советует регулярно вставать с кресла, разминаться и не забывать о прогулках.

