В Иркутской области начали внедрять беспилотники для государственного контроля

Власти Приангарья переводят контрольно-надзорную деятельность на новый технологический уровень. С декабря 2025 года регион стал одним из пилотных субъектов по применению беспилотных авиационных систем для проверок в различных сферах. Работа ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

- Это должно упростить проведение контрольно-надзорных мероприятий, использование полученных данных для привлечения нарушителей к ответственности, оптимизировать работу контрольных органов, - сказал первый заместитель губернатора Роман Колесов.

Дроны уже успешно используют в службе государственного экологического надзора, с их помощью находят несанкционированные свалки и измеряют их площадь. Министерство лесного комплекса применяет 49 систем для мониторинга и тушения лесных пожаров, в этом году закупят еще 12. Спасатели запускают беспилотники при поисковых операциях и устранении ЧС, аграрии оценивают состояние полей, а промышленники следят за трубопроводами и линиями электропередач.

Сейчас разрабатывают Стратегию по ускоренному внедрению беспилотных авиационных систем в регионе. Отдельный раздел посвятят научно-производственному центру «Байкал», который станет единым штабом и авиационным учебным центром. В пилотном рейтинге дронификации за 2024 год Приангарье заняло 20-е место среди 47 регионов, а с 2025 года участие в таком рейтинге стало обязательным для всех субъектов России. В первой половине мая соберут третье заседание рабочей группы и направят проект на оценку в федеральный центр и Минпромторг.