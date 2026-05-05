Глава Усть‑Ордынского муниципального образования осуждён на 9 лет за взятки

В Иркутской области суд вынес приговор главе муниципального образования «Усть-Ордынское». Его признали виновным в получении взяток в размере миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона и следственном комитете.

Чиновник получил 600 тысяч рублей через расчётный счёт знакомого предпринимателя

В декабре 2023 года чиновник получил 600 тысяч рублей через расчётный счёт знакомого предпринимателя. Таким образом он пытался придать сделке видимость законности. В августе 2024 года он принял ещё 400 тысяч рублей под видом оплаты за песчано гравийную смесь, - пояснили в пресс-службе СУ СК региона.

В сентябре 2024 года мужчину задержали. Он пытался помешать следствию: уничтожал улики и уговаривал свидетелей давать ложные показания. В итоге суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, назначил штраф в 7 миллионов рублей и 6 летний запрет на занятие определённых должностей.