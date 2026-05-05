На Байкале закрыли 11 туристических маршрутов из-за высокой пожарной опасности

С 5 мая 2026 года туристы не смогут посетить сразу 11 популярных маршрутов на Байкале. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс службе «Заповедного Прибайкалья». Это связано с высокой пожарной опасностью. В районах, где проходят маршруты, зафиксирован 4-й класс пожарной опасности из 5 возможных.

Среди закрытых направлений:

- Большая Байкальская тропа между Листвянкой и Большим Голоустным;

- камень Черского и падь Щеглова;

- порт Байкал и маршрут вдоль истока Ангары;

- живописные Тажераны и мраморный карьер;

- маршруты через Бугульдейку, Тырган, Черноруд и другие локации.

Также нельзя посетить и знаменитый трек на мыс Хобой на севере Ольхона. Он был недоступен ещё с 23 марта из-за размытия грунта.

На закрытых маршрутах организовано патрулирование. За нарушение правил пожарной безопасности грозит административная ответственность, в том числе в виде штрафа.