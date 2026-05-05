Развитие села в Иркутской области стало одной из ключевых площадок форума “Есть результат”

Одной из центральных площадок форума стала экспертная секция «Развитие села: традиции и перспективы». Фото: Пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Региональный отчетный форум «Есть Результат», прошедший в Иркутске, собрал более 400 участников: представители власти, эксперты, общественники и активные жители Приангарья обсуждали итоги реализации Народной программы партии «Единая Россия». Кроме того, на площадках мероприятия велись дискуссии о том, какой будет жизнь в регионе в ближайшие годы. Одной из центральных площадок форума стала экспертная секция «Развитие села: традиции и перспективы». На ней собрались федеральные и региональные спикеры, главы муниципалитетов, аграрии.

В фокусе внимания участников - государственная программа комплексного развития сельских территорий, кадровое обеспечение агропромышленного комплекса, механизмы индивидуального жилищного строительства как инструмента закрепления людей на земле, правовая поддержка поселений с этнокультурной идентичностью и банковские инструменты для фермерских хозяйств. При этом подчеркивалось главное: село живёт людьми, а люди остаются там, где видят будущее для себя и своих детей.

Обозначили участники и основные проблемы. которые способствуют оттоку молодых людей из сельских территорий. Как пояснила директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России Анна Корпен, в первую очередь, это отсутствие понятной образовательной траектории, когда школы, учреждения среднего профессионального образования и вузы находятся далеко от дома. Не менее важны качественные дороги и умение показать молодому человеку, чем сельское хозяйство и сельские территории могут его заинтересовать, в чём их уникальность.

- Нужно создать единую разработанную цепочку: школа – техникум или вуз – рабочее место, - считает Анна Корпен. - И всё это должно быть рядом с домом. Кроме того, важно показать школьнику, что у него много возможностей: современные технологии, разные направления, востребованные профессии.

Иркутская область активно включена в реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». За последние пять лет в регионе реализовано 579 проектов благоустройства, выполнено 7 проектов комплексного развития сельских территорий, еще 2 завершатся в текущем году. С 2020 года выдано 163 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности, построено и приобретено 184 жилых помещения, предоставленных по договору найма. Отдельное внимание уделено подготовке аграрных кадров: в регионе открываются первые агротехнологические классы, а на следующий год стоит задача создать не менее 12 таких групп.

- Мы не просто строим объекты, а создаем условия, в которых хочется остаться, - подчеркнула министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина. - Это главное. Аграрные кадры – это технологическое лидерство завтра. Мы обязаны комплексно подходить к облику сельских территорий.

В тоже время, активный рост индивидуального жилого строительства поставил перед регионом новые задачи: синхронизировать темпы застройки с планами по инфраструктуре.

- Мы первыми в России добились повышения льготного лимита энергопотребления до 7020 кВт в месяц, - напомнил депутат Государственной Думы РФ, член Генсовета «Единой России» Александр Якубовский. - Благодаря совместной работе и поддержке лично заместителя Правительства РФ Александра Новака нашу позицию услышали и поддержали. Прошедший отопительный сезон показал правильность наших расчетов: большинство жителей не почувствовало изменений, а у кого-то платежи даже стали ниже. Для того чтобы люди оставались жить на селе, необходимо, чтобы у них были комфортные условия для жизни, для рождения и воспитания детей.

В рамках площадки прошло подписание соглашений Россельхозбанка с главами муниципалитетов. По инициативе партии «Единая Россия» заключены договоренности между банком и Иркутским округом, Куйтунским и Осинским районами. Таким образом жители этих территорий получат доступ к реализации проектов, связанных с популяризацией аграрной отрасли и аграрного образования среди школьников, в том числе, образовательной платформы "Агроклассы" и цифровой платформы "Я в Агро".

Итог дискуссии: устойчивое развитие села возможно только при комплексном подходе, когда одновременно решаются вопросы жилья, образования, инфраструктуры и кадров. Именно такой принцип заложен в Народной программе «Единой России», и Иркутская область продолжит работу, чтобы сельские территории становились местом, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.