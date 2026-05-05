В Иркутске таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий на 6,3 млн. рублей

В Иркутске таможенники предотвратили незаконный ввоз ювелирных изделий на сумму 6,3 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства, 48-летнюю иностранку из Пекина остановили на «зеленом» коридоре.

- Досматривая багаж, среди личных вещей пассажирки эксперты обнаружили два пакета с контрабандным грузом: 53 кристалла и пять колец из белого металла с прозрачными камнями, - уточнили в таможне.

К изделиям прилагались сертификаты, которые подтверждали подлинность огранённых алмазов. Кольца изготовлены из сплавов золота и платины 750 й и 950 й проб, а вставки - розовые и белые бриллианты. В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере». За это иностранке может грозить лишение свободы до 5 лет или штраф до миллиона рублей.