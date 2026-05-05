Боец Дмитрий Сотников из Тайшетского района героически погиб в зоне СВО

Боец Дмитрий Сотников из Тайшетского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщает «Тайшет24», 40-летний житель Бирюсинска добровольно решил отправиться «за ленточку» в ноябре 2025 года.

- Отдавая долг Родине и выполняя боевые задачи, бойца не стало 23 января 2026 года. Дома Дмитрия ждали близкие: сестра и её семья, - уточняется в сообщении.

Родные и друзья смогут проводить Дмитрия Сотникова в последний путь и проститься с ним 6 мая с 11:00 до 14:00 в траурном зале на улице Парижской Коммуны. Все, кто был знаком с Дмитрием, будут гордиться, что он не дрогнул перед лицом опасности, а выполнил свой долг до конца.

