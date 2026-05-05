НовостиЗдоровье5 мая 2026 9:17

«Думал, что просто поранился гвоздем и никому не сказал»: игра с винтовкой привела к серьезным последствиям

В Иркутске 6-летний мальчик получил пулевое ранение кисти во время игры
Ангелина ОГЕР
В Иркутской областной детской больнице врачи борются за палец 6‑летнего мальчика. Фото: соцсети Иркутской областной детской больницы

В Иркутской областной детской больнице врачи борются за палец 6-летнего мальчика. Ребёнок получил пулевое ранение кисти. Во время игры его старший брат случайно сделал выстрел из пневматической винтовки. Мальчик пришёл домой с раненой рукой и на вопрос родителей ответил, что поранился гвоздём. Взрослые обработали рану и стали делать перевязки.

- Позже у ребёнка поднялась температура, кисть начала опухать. Только тогда родители срочно повезли сына в больницу, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе медучреждения.

Рентген показал, что в руке мальчика находится утяжелённая свинцовая пуля. Хирурги провели операцию. Оказалось, что сустав одного пальца порван, сохраняется угроза тугоподвижности пальца. Также палец может с годами стать заметно короче остальных. К сожалению, полное восстановление движений невозможно, даже при условии постоянных тренировок.