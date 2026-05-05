В Жигаловском округе открылось новое здание муниципального архива.

В Жигаловском округе открылось здание муниципального архива. Оно работает с апреля 2026 года в специализированном помещении площадью 205 квадратных метров. На строительство здания из местного бюджета выделили более 20 миллионов рублей.

- Мы постоянно работаем над улучшением условий для архивохранилищ. На нас возложена высокая миссия - в руках архивистов история, которую нужно сохранить для будущих поколений, - подчеркнула руководитель архивного агентства Приангарья Ольга Сыроватская.

В современном архиве созданы все условия для сохранности ценных документов и работы сотрудников. К услугам посетителей – просторный читальный зал, а для специалистов предусмотрена зона для реставрации и адаптации материалов. Особое внимание уделено надежности: резервный электрогенератор гарантирует непрерывную работу архива даже в случае отключения электроэнергии. Архив Жигаловского округа содержит 22 060 единиц хранения. Ранее он находился в двухэтажном кирпичном здании с другими организациями. Площадь архива составляла всего 72 квадратных метра.

В прошлом году в регионе начали работу новые помещения архива в Иркутском округе и Казачинско-Ленском районе. Отремонтировали помещения в Бодайбинском и Тулунском районах. Новые площади выделены архивам Братского района и Чунского округа. Ремонтные работы в помещениях для архивов Баяндаевского, Зиминского и Эхирит-Булагатского районов продолжаются.