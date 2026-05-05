На форуме «Есть Результат» в Иркутске обсудили вопросы повышения рождаемости в регионе

Одна из экспертных площадок регионального отчетного форума “Есть Результат”, который прошел в Иркутске, носила название “Крепкая семья - крепкая Россия” и была посвящена вопросам демографии. Представители власти, эксперты, общественники обсудили стратегию в интересах женщин, повышение престижа родительства, детскую медицину и воспитание подрастающего поколения, в том числе, через экологию и спорт.

Открывая работу площадки, заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной работе, лидер регионального "Женского движения Единой России" Наталья Дикусарова подчеркнула, что женщина – основа крепкой семьи, и способы социальной поддержки многодетных матерей должны быть трансформированы в конкретные предложения Народной программы партии.

- Прежде всего нам необходимо стабилизировать демографическую ситуацию в регионе, разработать механизмы, которые помогут женщин задуматься о рождении второго, третьего и четвёртого ребёнка в семье, - отметила Наталья Дикусарова. - Все мы знаем существующие в обществе установки, от которых нам нужно уходить — сначала выучиться, встать на ноги, купить жилье, а потом уже создавать семью и рожать детей. Сегодня такие настроения мешают стабилизации демографической ситуацию в регионе и в стране.

По инициативе министра социального развития Иркутской области Владимира Родионова в начале марта этого года в регионе создан центр компетенции по вопросам демографии. В нем будут изучать факторы, влияющих на демографию, проводить онлайн опросы, обучающие семинары и всячески продвигать в обществе традиционные ценности, в том числе многодетной семьи, отказа от прерывания беременности. Еще одна задача - повсеместное внедрение корпоративных мер поддержки в связи с рождением и последующим воспитанием детей у работников предприятий и организаций.

Отношение к природе, уважение к труду, любовь к Родине — это не школьные предметы, - подчеркнул председатель НКО "Экология Байкала" Вадим Логунов. - Это то, что ребенок впитывает с раннего возраста дома. С детства мама учила меня быть ответственным и жить по совести. Это стало фундаментом. Сегодня мы с супругой воспитываем четырёх дочерей и стараемся привить им те же ценности, заключающиеся в служении родному краю: в экологии, в спорте, в патриотизме.

В качестве примера, Вадим Логунов рассказал об эко-уроках, которые “Экология Байкала” и партнеры проводят в школах и летних лагерях.

Участники дискуссии на площадке "Крепкая семья – крепкая Россия" выработали ряд предложений в новую Народную программу. Они касаются оказания медицинской помощи детям – быстрой, качественной, без очередей, в шаговой доступности; материнского капитала, ежемесячной выплаты на детей, льготной ипотеки.

- Это влияет на решение, которое принимает молодая семья, - рожать или нет, оставаться в регионе или уезжать. "Единая Россия" инициировала и отстояла большинство этих мер, и мы продолжаем работу по их расширению, – прокомментировал главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы, член политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России", региональный координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Владимир Новожилов.

На экспертной площадке также прозвучали предложения по поддержке многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, семей участников СВО – тех, кому особенно требуется поддержка со стороны государства и общества. Уделили также внимание вопросам активного долголетия и развития гериатрической службы. Ведь бабушки и дедушки – опора семьи и незаменимая помощь в воспитании внуков.

Также прозвучали предложения по развитию системы родовспоможения, в том числе психологической помощи женщинам, по поддержке студенческих семей – доступное жилье, социальная инфраструктура, стипендиальная поддержка.

Нормой в Иркутской области должна стать семья с тремя детьми. Именно этот ориентир предложено включить в качестве одной из важнейших целей в Народную программу партии.