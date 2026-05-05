В Иркутск 6 мая привезут «Огонь памяти» с Могилы Неизвестного солдата

В Иркутск 6 мая привезут частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата. Патриотическая акция «Огонь памяти» стартовала в Москве 5 мая. Об этом сообщается в социальных сетях Народного фронта Приангарья.

В тот же день пройдет торжественное мероприятие в честь 81-й годовщины Победы в селе Баклаши Шелеховского района - на малой родине генерала армии Афанасия Белобородова, дважды Героя Советского Союза.

- В церемонии примут участие ветераны специальной военной операции, представители органов власти и жители, - уточняется в сообщении.

Активисты также посетят ветеранов Великой Отечественной войны и передадут им частицу памятного огня. А 9 мая пройдёт ещё одно памятное событие - акция «Свеча памяти» у Дома молодёжи. Участники выложат огненную картину в форме танка из зажженных свечей.